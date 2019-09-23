Son Dakika Haberleri: Muğla emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon cihazı
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Muğla emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon cihazı

1 saat önce

Emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon cihazıMuğla'nın Marmaris ilçesinde yol kontrolünde emniyet kemeri takmayan sürücüler, simülasyon aracına bindirildi.

Emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon cihazı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kontrolünde emniyet kemeri takmayan sürücüler, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşanıldığı gösterildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden kaza anında takla atan otomobilde nelerin yaşandığını yaşatan simülasyon aracı getirtti. Araç, Kordon Caddesi'ne konuldu. Bu sırada trafik ekipleri, Atatürk ile Kordon caddelerinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta emniyet kemeri denetimi yaptı. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüler, otomobillerinden indirilerek simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında kemerin takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşanıldığı gösterildi. Simülasyon cihazına bindirilen vatandaşlardan inşaat ustası Ahmet Aydın, Şehir içinde emniyet kemeri takmadım, takmam lazımdı. Emniyet kemeri takmayınca nasıl olacağını, canlı olarak gördüm. Herkes emniyet kemeri takmalı dedi.

Emniyet yetkilileri ise, Her yıl bu aracımız ilçemize getirilmekte. Bu sefer şehir içinde emniyet kemeri denetimi yaptık. Bu denetimde emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine bu tecrübeyi yaşattık. Bu tür cihazları şehrimize getirerek, trafik güvenliğinin önemini anlatmaya devam edeceğiz dedi.

Muğla emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon cihazı

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
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