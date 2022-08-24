Otobüslerde '10 numara' denetimi - Son Dakika
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Otobüslerde '10 numara' denetimi

24.08.2022 15:49

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yapıldı.

Denetimlerde trafik ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların emniyet kemeri, anonsla uyarı, lastikleri yaz ve kış mevzuatına uyup uymadığı, takoğraf kontrolü, yeteri kadar şoför bulunup bulunmadığı, kaza önlem malzemeleri, far ve stop lambası kontrolü, fren kontrolü ve 10 numara diye tabir edilen uygun olmayan yağın kullanılıp kullanılmadığı test edildi.

Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yapılan toplu taşıma araçları denetiminde 36 otobüs kontrol edilirken, 6 otobüs sürücüsüne, servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak ve taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması maddelerinden toplam 2 bin 99 TL cezai işlem uygulandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Burcu Avcı, amacın hem yolcuların, hem de sürücülerin can güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtti. Avcı, "Denetimlerdeki amacımız kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek ve en aza indirmek amaçlı. Özellikle otobüs şoförlerine yönelik 10 numara yağ kullanımı yaz döneminde araçlarda yangın riskini arttırıyor. KOM Şube iye birlikte yaptığımız ortak uygulamada yangın riskini en aza indirmek, kaçak yağ kullanımını önlemek amaçlı. Amacımız burada vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak kazaları en aza indirmek. Yapılan uygulamada otobüslerin lastik dişlerinin en az 3 santimetre olmak zorunda. Otobüslerin fren, far lambaları, uzun-kısa, hepsinin ölçümü yapılmak zorunda. Bu uygulamamızdaki bir diğer amaç da tüm yolcularımızın emniyet kemerleri takılı olmak zorunda ve yolcular otobüs hareket etmeden sonra anonslar yapılmak zorunda" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
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Muğla'da şehirlerarası otobüs ve minibüslerde denetim yapıldı Muğla'da şehirlerarası otobüs ve minibüslerde denetim yapıldı Milas'ta yük taşıyan araçlar denetleniyor Milas'ta yük taşıyan araçlar denetleniyor
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüslerde '10 numara' denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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