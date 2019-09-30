Son Dakika Haberleri: Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu göreve başladı
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Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu göreve başladı

48 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla il Emniyet Müdürü olarak atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla'da görevine başladı.

Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu göreve başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla il Emniyet Müdürü olarak atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla'da görevine başladı.


Hakkari'de üç yıl görev yapan Muğla İl Emniyet Müdürü Diyberoğlu için Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni gerçekleştirildi. Muğla'nın yeni Emniyet Müdürü Dilberoğlu personel ile tek tek tanışmasının ardından makamında ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.


Hakkari'de basın mensupları ile çok iyi bir diyalog kurduklarını belirten Dilberoğlu, Muğla'da da Muğla'nın menfaatleri öncelikli çalışma yapacaklarını açıkladı. - MUĞLA

Süleyman Suvat Dilberoğlu, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Muğla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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