Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu görevine başladı

Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İl Emniyet Müdürlüğüne atanan eski Hakkari İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Muğla Emniyet Müdürlüğü önünde törenle karşılandı.

Dilberoğlu, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve amirleri ile tanıştıktan sonra makamına geçti.

Daha sonra basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Dilberoğlu, Hakkari'de basınla iyi diyalog kurduklarını belirterek, "İnşallah el birliği ile bu ilin güvenliği ve istikrarının devamı noktasında elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.