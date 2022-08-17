Edinilen bilgiye göre, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortaca ilçesine satışa sunulmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu maddesi getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Ortaca Otogarı'na gelen G.S. isimli kadın ile H.S. isimli erkek şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında; yüklü miktarda satışa hazır vaziyette metamfetamin, eroin, sentetik ecza ve esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Dalaman, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ortaca'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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