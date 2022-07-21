Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda - Son Dakika
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Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda

21.07.2022 17:37
Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda

İçişleri Bakanlığı tarafından orman yangınına riskli bölgelere 31 Ağustos tarihine kadar girişleri yasaklarken, Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de orman yangınına karşı teyakkuza geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından orman yangınına riskli bölgelere 31 Ağustos tarihine kadar girişleri yasaklarken, Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de orman yangınına karşı teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunurken, orman yangını için riskli bölgelerde devriye görevi yürütüyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ormanlık ve piknik alanları ile orman yoluna çıkan yollarda denetimlere başladı.

Ormanlık alanlarda gördükleri araçlar üzerinde denetleme yapan ekipler vatandaşlara ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar kapalı olduğunu konusunda uyarıda bulunuluyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda - Son Dakika
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