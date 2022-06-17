Muğla Emniyetinden Fahri Trafik Müfettişleri açıklaması - Son Dakika
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Muğla Emniyetinden Fahri Trafik Müfettişleri açıklaması

17.06.2022 17:40
Muğla Emniyetinden Fahri Trafik Müfettişleri açıklaması

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitimlerini tamamlayan yeni fahri trafik müfettişlerinin görevlendirildiği açıklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitimlerini tamamlayan yeni fahri trafik müfettişlerinin görevlendirildiği açıklandı.

Fahri trafik müfettişlerinin sayısının belirtilmediği açıklamada, "İlimizde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitimlerini tamamlayan yeni fahri trafik müfettişleri görevlendirilmiştir. 'Trafiğin gizli gözleri' olan fahri trafik müfettişleri görev saati sınırlaması olmaksızın ülkenin her yerinde görevli ve yetkilidir. Caddede, sokakta, ilçede, kentte ve şehirlerarası yolda belki de bindiğiniz otobüsün yan koltuğunda bir fahri müfettişin sizinle yolcu olarak seyir edebileceği unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızın, trafik ekiplerinin ve KGYS üzerinden yapılan elektronik denetimlerin yanı sıra, Fahri Trafik Müfettişlerince de trafik ortamında denetlendikleri, Fahri Trafik Müfettişliği görevini üstlenen kişiler görevinin bilincinde, üstlendikleri görevlerini kişisel hırslarından uzak uygulamaktadırlar" denildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Emniyetinden Fahri Trafik Müfettişleri açıklaması - Son Dakika

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