Muğla Emniyetinden Kask slogan yarışması - Son Dakika

Otomobilden sonra 171 bin 200 motosikletin bulunduğu Muğla'da, olası kazalarda hasar oranını en aza indirmek amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü resmi Twitter hesabından #Sloganarıyorum hashtagi ile slogan yarışması başlattı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün @EmniyetMugla hesabı etiketlenerek #Sloganarıyorum hashtagi ile 2 Kasım-20 Kasım tarihleri arasında yapılan paylaşımlardan en fazla beğeni alan paylaşıma görselindeki kaskı hediye edecek. Sloganın belirlenmesinin ardından proje aşamasına geçilecek. Proje kapsamında ilçeler de dahil kask uygulamalarına diğer kurumlarla işbirliği yapılarak kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask dağıtımı yapılacak. - MUĞLA