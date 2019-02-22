Muğla Erdoğan Ülkemize Husumet Besleyen Ne Kadar Çevre Varsa Bu İttifakın Yanında Saf Tutuyor
1 saat önce
Muğla Erdoğan Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor(Tür: Yurt)
Muğla
Erdoğan Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:44 Kaynak: DHA
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