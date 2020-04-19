MUĞLA Eşinin doğum günü için yardım istedi, belediye pasta getirdi - Son Dakika

Eşinin doğum günü için yardım istedi, belediye pasta getirdi

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Ümit Ayten, eşinin doğum günü nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne telefonla ulaşarak pasta istedi. Belediye ekipleri, çiftin evine pasta götürerek doğum günü kutlaması yaptı. Belediye Başkanı Osman Gürün de doğum günü olan Figen Ayten ile telefonla görüşerek, yeni yaşını kutladı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Figen-Ümit Ayten çiftine, belediye ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne telefon ile ulaşarak eşinin doğum günü için pasta talep eden Ümit Ayten'in isteği üzerine Başkan Osman Gürün'ün talimatı ile zabıta ve basın halkla ilişkiler ekibi harekete geçti. Ekipler, özel olarak hazırlanan doğum günü pastasıyla evinde ziyaret ettikleri Figen Ayten'in doğum gününü kutladı. Ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Figen Ayten ile telefonda görüştü.

Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeyi aradığını söyleyen Ümit Ayten, belediye yetkililerine teşekkür etti. Doğum günü kutlandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Figen Ayten ise, "Belediye başkanımız Osman Gürün Bey aradılar. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok şaşırdım ve mutlu oldum? dedi.