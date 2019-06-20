Son Dakika Haberleri: MUĞLA Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı
Son Dakika Güncel Haber

MUĞLA Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı

1 saat önce

Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttıMuğla'nın Datça ilçesinde eşsiz güzellikteki 4 koyda bir grup gönüllü tarafından kıyı temizliği yapıldı.

Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı
Muğla'nın Datça ilçesinde eşsiz güzellikteki 4 koyda bir grup gönüllü tarafından kıyı temizliği yapıldı. Kıyılardan gübre çuvalları, çöp bidonları, tarlalarda kullanılan damlama su boruları ile kuru yük gemilerine ait olduğu tahmin edilen yüzlerce metrelik brandalar çıktı.
Gezi teknesi sahibi ve kaptan Ayhan Çıraklık (55) ile 5 gönüllü arkadaşı tarafından Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e bakan bölümünde bulunan 4 koyda kıyı temizliği gerçekleştirildi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki İnceburun Koyu'ndan başlayarak, Kunta Kinte Koyu ve İncirli İn'in ardından Armutlu Su Koyu'nda sona eren etkinlik, 6 saat sürdü. Bugüne kadar kanıksanan pet şişeler ve naylon poşetlerin yanı sıra gübre çuvalları, çöp bidonları, tarlalarda kullanılan damlama su boruları ile kuru yük gemilerine ait olduğu tahmin edilen yüzlerce metrelik brandalar temizlik yapanları şaşkına çevirdi. Toplanan 20 poşet çöp, gezi teknesi ile ilçe merkezine getirilerek, belediye temizlik görevlilerine teslim edildi. Kıyı temizliğine katılan 59 yaşındaki Tuncay Okyar, Datça Yarımadası'nda eşsiz güzellikte 57 koy bulunduğunu belirtti. Her turizm sezonu öncesi bir avuç gönüllü ile birlikte koylarda kıyı temizliği yaptıklarını söyleyen Okyar, Karınca kararınca, elimizden geldiğince kıyılarımızı temizlemeye çalışıyoruz. Önemli olan farkındalık yaratabilmek, önemli olan kirletmemeyi başarabilmektir dedi.
MUĞLA Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:41 Kaynak: DHA
Muğla, Datça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın Netflix aylık abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar Numan Kurtulmuş: Kürtler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUĞLA Eşsiz güzellikteki koylardan toplanan çöpler şaşırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]