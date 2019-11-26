Muğla-etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar

Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar

Muğla'nın Milas ilçesinde, arıza yaptığı için çekiciyle götürüldüğü izlenimiyle taşınan kamyonette 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Bodrum'a yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı. Dün saat 18.00 sıralarında plakası önceden belirlenen kamyonet, Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma tarafından durduruldu. Çekicinin üzerinde taşınan, 07 BDS 49 plakalı kamyonetin bagajında, 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Araçlarının arıza yaptığı ve çekiciyle taşındığı izlenimi veren şüpheliler E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin güvenlik güçlerini atlatmak için böyle bir yönteme başvurduğu belirtildi. Sahte alkol yapımında kullanılan etil alkole ve araçlara jandarma tarafından el konuldu. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.