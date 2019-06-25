Son Dakika Haberleri: MUĞLA Etobur foka simit ikramı
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MUĞLA Etobur foka simit ikramı

19 dakika önce

Etobur foka simit ikramıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, dinlenmek için kıyıya gelen Akdeniz foku, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Etobur foka simit ikramı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dinlenmek için kıyıya gelen Akdeniz foku, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Etobur bir canlı olan foka simit atılması dikkat çekti.
Bodrum'un Bitez Koyu'nda bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, bir Akdeniz foku, bir sitenin iskelesinin yanına geldi. Etrafına aldırış etmeyen fok, bir süre dinlendi. Foku gören vatandaşlardan birinin, etobur olan, balıklar, ahtapot ve ıstakoz gibi canlılarla beslenen foka simit atması şaşırttı. Simiti koklayan fok, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) yetkilileri, bu fokun daha önce yine Bitez'de görüldüğünü, dinlenmek için bölgeyi tercih ettiği belirtti.
MUĞLA Etobur foka simit ikramı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:12 Kaynak: DHA
Muğla, Bodrum, Akdeniz, Güncel
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