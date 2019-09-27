Muğla ev kadınları ürünlerini pazarda satarak bütçeye katkı sağlıyor

Ev kadınları ürünlerini pazarda satarak bütçeye katkı sağlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurulan pazar yerinde, 2'nci el eşya ya da ev yapımı yiyecek satan kadınlar, aile ekonomisine katkı sağladı.

Marmaris Kent Konseyi, ev kadınlarının aile ekonomilerine katkıda bulunmalarına destek olmak amacıyla 2'nci el ürünlerin satıldığı pazar yeri kurdu. Marmaris Belediyesi'nin de desteğiyle açılan kapalı pazar yerinde yıl sonuna kadar her salı günü 30 stantta kadınlar, ürünlerinin satışını gerçekleştirecek. İkinci el giyim eşyaları, kurutulmuş yiyecek, el dokuması çantalar, hediyelik eşyalar, resim ve aksesuarlar, 10 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Stantları ziyaret eden yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler, en çok hediyelik eşyalara ilgi gösterdi. Pazar yerinde stant açanlardan ev kadını Sibel Sarıan, Evimde yaptığım makarna, turşu ve çeşitli kurutulmuş yiyeceklerin satışını yaparak ekonomimize katkı sağlıyorum dedi. Alışveriş yapan vatandaşlardan Gül Harmancı ise, pazarın amaca hizmet ettiğini, memnun olduğunu söyledi. Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, Ev kadınlarımızın ekonomisine katkı sağlamak için ikinci el pazarımız kuruldu. İlerleyen dönemlerde mahalle statüsüne alınan köylerdeki ev kadınlarımıza ürettikleri ürünleri satması için fırsat vermeyi planlıyoruz. İkinci el giysilerin yanı sıra evlerde hobi olarak yapılan hediyelik eşyalar da satışa sunuldu dedi.