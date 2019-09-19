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Muğla eylül güneşi ısıttı

19 dakika önce

Eylül güneşi ısıttıMuğla'nın Marmaris ilçesindeki plajlar, eylül ayının neredeyse sonuna gelinmesine rağmen temmuz ayındaki kalabalıktan farksızdı.

Eylül güneşi ısıttı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki plajlar, eylül ayının neredeyse sonuna gelinmesine rağmen temmuz ayındaki kalabalıktan farksızdı. Kimi tatilciler, serinlemek için şezlonglarını denize çekti.

Marmaris'te hava 32, denriz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçülürken nemin yüzde 56 olması tatilcileri bunalttı. Plajlarda temmuz ayındaki gibi kalabalıklar oluştu. Serinlemek için şezlonglarını denize çeken bazı tatilciler dalgalarla oynarken kimileri şemsiye altında kitap okuyarak dinlendi. Jet ski, muz, deniz paraşütü ve hamburger gibi su sporları adrenalin tutkunlarını ağırladı. Memur emeklisi 65 yaşındaki Alev ve Serdar Kaçar çifti, Marmaris'in 12 ayı çok güzel ve huzur verici. Marmaris'in keyfini çıkartıyoruz dedi. Hamiyet Cansel Gürbüz ise, 5 yıldır Marmaris'te devlet memurluğu yapıyorum. Çok güzel bir şehir. Umarım burada kalır ve bu eşsiz güzelliğin tadını çıkartmaya devam ederiz dedi.

Muğla eylül güneşi ısıttı

Marmaris, Muğla, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:50 Kaynak: DHA
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