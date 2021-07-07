Muğla Fenerbahçeliler Derneğinden Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret - Son Dakika

Muğla Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mehmet Kurtuluş Akbolat ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Muğla Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mehmet Kurtuluş Akbolat, Vali Orhan Tavlı'ya dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Muğla Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mehmet Kurtuluş Akbolat ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Muğla Fenerbahçeliler Derneği Yönetimi, Vali Orhan Tavlı'ya adının yazılı olduğu forma ve kaşkol hediye etti.