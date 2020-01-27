Muğla-fethiye'de badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla-fethiye'de badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Muğla-fethiye'de badem ağaçları çiçek açtı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde badem ağaçları, güzel havanın etkisiyle çiçek açtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde badem ağaçları, güzel havanın etkisiyle çiçek açtı.

Yüksek kesimleri karla kaplı Fethiye'nin ilçe merkezinde hava sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Merkezdeki Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarlarının bulunduğu bölgede, badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların oluşturduğu güzel görüntüyü fırsat bilenler, fotoğraf çektirdi. Vatandaşlardan İbrahim Özdemir, boş vaktinde Amintas Kaya Mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi. Bu sene ilçede havaların normalinden daha sıcak geçtiğini dile getiren Özdemir, "Ağaçların çiçek açtığını görünce fotoğraflarını çektim. Çok güzel bir hava var. Çiçekler tarihi alanlarla çok güzel bir manzara oluşturmuş" dedi.

Muğla-fethiye'de badem ağaçları çiçek açtı

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:46:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla-fethiye'de badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]