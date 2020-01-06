Muğla fethiye'de 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepki - Son Dakika
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Muğla fethiye'de 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepki

7 saat önce

Fethiye'de 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepkiMuğla'nın Fethiye ilçesinde toplanan Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, çocuk istismarına af hazırlığı iddialarına karşı eylem yaptı.

Fethiye'de 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepki

Muğla'nın Fethiye ilçesinde toplanan Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, çocuk istismarına af hazırlığı iddialarına karşı eylem yaptı.

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, ellerinde 'Çocuk evliliklerine hayır', 'Çocuk istismarının affı olmaz', 'Tecavüzü aklayacak yasaya hayır' yazılı dövizler taşıdı. 'Çocuk istismarına hayır' sloganları atan grup adına basın açıklaması yapan Avukat Özenç, "hükümetin küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir tasarı hazırlığında olduğuna dönük haberlerin gündeme geldiğini belirtti. 15 yaş kriteri gibi çeşitli düzenlemeler içeren affın bu ay içerisinde Meclis'e getirileceğini haber aldıklarını" anlatan Özenç şunları söyledi:

"Kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba Kanun ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103'üncü maddesinin 1'inci ve 2'nci fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiştir. 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiştir. Ancak 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Açıkça çocuk istismarını meşrulaştırma ve 42 bin istismarcının serbest bırakılması amacını taşıyan bu tasarının yasalaşmasına izin vermeyeceğiz. İstismarcıları affetmeyi, istismarı meşrulaştırmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Mücadelemizle daha önce kazandık yine kazanacağız. Siz de yine kaybedeceksiniz. Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz."

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Muğla fethiye'de 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepki

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:18 Kaynak: DHA
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