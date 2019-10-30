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Son Dakika Güncel Muğla fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, istanbul'da polise teslim oldu

Muğla fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, istanbul'da polise teslim oldu

19 dakika önce

Fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da polise teslim olduMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Hasan Aydın (36), villasında birlikte alkol aldığı kadın arkadaşı Asena Ercan'ı (27) elleriyle boğarak öldürdü.

Fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da polise teslim oldu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Hasan Aydın (36), villasında birlikte alkol aldığı kadın arkadaşı Asena Ercan'ı (27) elleriyle boğarak öldürdü. Hasan Aydın, olayın ardından gittiği İstanbul'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

Olay, 28 Ekim gecesi Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden tatilcilere villa kiralama işi ile uğraşan Hasan Aydın, ilçede yaşamak için villa arayan Asena Ercan ile tanışıp, arkadaş oldu. İstanbul'dan ilçeye gelen Asena Ercan, Hasan Aydın ile birlikte villada alkol almaya başladı. Bir süre sonra Ercan ve Aydın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Aydın, genç kadını elleriyle boğarak öldürdü.

İSTANBUL'DA POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından Hasan Aydın, İstanbul'a gitti. Aydın, dün Maltepe Polis Merkezi'ne giderek, Asena Ercan'ı elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Hasan A.'nın polise verdiği ifadesinde, "İstanbul'dan gelen kadın arkadaşım Asena ile kaldığım villada 28 Ekim gecesi içki içtik. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirlerime hakim olamayıp, boğazını sıkarak, öldürdüm. Ardından da İstanbul'a geldim" dedi.

VİLLADA CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Hasan A.'nın Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık mevkisindeki villasına giden jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikinci katta Asena Ercan'ın cesediyle karşılaştı.

Herhangi bir iş yapmadığı belirtilen Asena Ercan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Muğla fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, istanbul'da polise teslim oldu

İstanbul, Fethiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:36 Kaynak: DHA
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