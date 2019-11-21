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Muğla fethiye'de kitabını alan sahile koştu

6 saat önce

Fethiye'de kitabını alan sahile koştuMuğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Fethiye Okuyor' etkinliğinde, öğrenciler ve aileleri, kitaplarını alıp sahile koştu.

Fethiye'de kitabını alan sahile koştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Fethiye Okuyor' etkinliğinde, öğrenciler ve aileleri, kitaplarını alıp sahile koştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri için çeşitli programlar hazırladı. Bu kapsamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Fethiye okuyor' kitap okuma etkinliği düzenlendi. Fethiye 3'üncü Etap Sahil Bandındaki etkinliğe, katılım yoğun oldu. Anne- babaların yanı sıra dede ve nineler de etkinliğe katılınca güzel görüntüler oluştu. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Yoğun ders dönemi arasında dinlenip, çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşmesi planlanan öğrenciler için bakanlığımız ve il müdürlüğümüz tarafından ara tatil etkinlikler programı hazırlandı. Bu program; doğa yürüyüşü, kitap okuma, sinema izleme ve çeşitli sportif faaliyetlerden oluşmaktadır dedi.

Muğla fethiye'de kitabını alan sahile koştu

Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
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