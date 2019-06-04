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MUĞLA Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi

46 dakika önce

Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdiMuğla'nın Fethiye ilçesinde sezon başından bu yana boş kalan plajlar, Ramazan Bayramı tatiliyle dolmaya başladı.

Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sezon başından bu yana boş kalan plajlar, Ramazan Bayramı tatiliyle dolmaya başladı.
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek Fethiye'ye gelen tatilciler tarafından dolduruldu. Tatilciler denize girip serinlerken, bazıları da bronzlaşmak için güneşlendi. Adrenalin tutkunlarının yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirirken sevinç çığlıkları, kimsaldan duyuldu. Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütleri ardı ardına Belcekız Plajı'na iniş yaptı. Öte yandan Fethiye'de drone destekli, trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.
MUĞLA Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Muğla, Fethiye, Güncel
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