MUĞLA Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi
46 dakika önce
Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdiMuğla'nın Fethiye ilçesinde sezon başından bu yana boş kalan plajlar, Ramazan Bayramı tatiliyle dolmaya başladı.
Fethiye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi Muğla
'nın Fethiye ilçesinde sezon başından bu yana boş kalan plajlar, Ramazan Bayramı
tatiliyle dolmaya başladı.
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek Fethiye'ye gelen tatilciler tarafından dolduruldu. Tatilciler denize girip serinlerken, bazıları da bronzlaşmak için güneşlendi. Adrenalin tutkunlarının yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirirken sevinç çığlıkları, kimsaldan duyuldu. Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ
'dan havalanan yamaç paraşütleri ardı ardına Belcekız Plajı'na iniş yaptı. Öte yandan Fethiye'de drone destekli, trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.
THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak
Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı
TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor