MUĞLA Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi tedirgin etti
1 saat önce
Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi tedirgin ettiMUĞLA'nın Fethiye Körfezi'nde denizin rengi, sarı ve yeşile döndü.
Fethiye
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:46 Kaynak: DHA
Körfezi'ndeki renk değişimi tedirgin etti
MUĞLA'nın Fethiye Körfezi'nde denizin rengi, sarı ve yeşile döndü. Vatandaşlar tedirgin olurken, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol amaçlı sudan numune alındı.
Fethiye'de son 2 gündür özellikle Çalış Plajı ve kordon boyunca deniz suyunun rengi, sarı ve yeşil karışımı halini aldı. Bazı vatandaşlar, sudaki bu değişiklik nedeniyle tedirgin oldu. Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, incelenmek üzere sudan numune aldı. Daha önce de aynı bölgeden alınan numunelerin sonuçlarının ise temiz çıktığı öğrenildi.
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