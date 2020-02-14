Muğla fethiye merkezli fuhuş operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Muğla fethiye merkezli fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

6 saat önce

Fethiye merkezli fuhuş operasyonu: 4 tutuklamaMUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i polis 4 kişi tutuklandı.

Fethiye merkezli fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i polis 4 kişi tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği'nce yürütülen operasyon kapsamında 11 Şubat Salı günü Muğla, Kocaeli ve Aydın'da 6 şüpheli gözaltına alındı. Genişletilen operasyonla birlikte 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a çıktı. Şüphelilerle birlikte yakalanan 18 yabancı uyruklu kadın ise Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden H.İ.K., M.S., S.A. ve polis memuru H.D. 'insan ticareti ve fuhşa aracılık etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.T., H.D., R.Y ve Özbekistan uyruklu D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla fethiye merkezli fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Fethiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
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