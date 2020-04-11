MUĞLA Fethiye'nin boş sokakları havadan görüntülendi - Son Dakika

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MUĞLA Fethiye'nin boş sokakları havadan görüntülendi
6 saat önce
Fethiye'nin boş sokakları havadan görüntülendiMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, karantina nedeniyle gerçekleşen sokağa çıkma yasağıyla boşalan yollar havadan insansız hava aracı drone ile görüntülendi.
Fethiye'nin boş sokakları havadan görüntülendi
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, karantina nedeniyle gerçekleşen sokağa çıkma yasağıyla boşalan yollar havadan insansız hava aracı drone ile görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kararının uygulandığı ilk günde, Fethiyelilerin evlerinde kaldığı görüldü. Kentteki sokak ve caddeler boşaldı. İlçe merkezinde boş sokaklar ve sahil şeridi, havadan drone ile görüntülendi. İşyerlerinin kapandığı ilçede, polis ve bekçiler sokaklarda devriye gezerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarı anonsları yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:32 Kaynak: DHA
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