Muğla fethiye'ye gelen lüks yat 230 bin litre yakıt aldı - Son Dakika

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Muğla fethiye'ye gelen lüks yat 230 bin litre yakıt aldı
6 saat önce
Fethiye'ye gelen lüks yat 230 bin litre yakıt aldıMUĞLA'nın Fethiye İlçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'e ait 94 metre uzunluğundaki süper lüks yat, 230 bin litre yakıt ikmali yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
Fethiye'ye gelen lüks yat 230 bin litre yakıt aldı
MUĞLA'nın Fethiye İlçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'e ait 94 metre uzunluğundaki süper lüks yat, 230 bin litre yakıt ikmali yaptı.
Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı 'Mayan Queen' bugün sabah saatlerinde Fethiye İskelesi'ne demirledi. Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'in, 2008 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa ettirdiği yat, ilçede gün boyu yakıt ikmali yaptı. Yata İzmir Aliağa'dan gelen 7 tankerden 230 bin litre mazot aktarıldı. 4 katlı süper lüks yatın akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı kaydedildi. 16 kişi misafir ağırlama kapasitesine sahip 8 kabinli yat, 22 knot hıza ulaşabiliyor.
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