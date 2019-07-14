Son Dakika Haberleri: MUĞLA FETHİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son Dakika Güncel Haber

MUĞLA FETHİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

14 saat önce

HAKKARİ'de PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ailesine acı haberi ulaştı.

HAKKARİ'de PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Şehit Ağır'ın 4 gün önce memleketinde izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi.
Hakkari'nin Ceylanlı Köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, bugün bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Saat 15.20 sıralarında çıkan çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düşen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın acı haberi Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Yaylada bulundukları öğrenilen ve Fethiye'nin Çalça Mahallesi Zincirli Kavak Mevkii'ndeki ayrı ayrı araçlarla evlerine getirilen ev hanımı anne Elif Ağır ve çiftçilik yapan baba Ramazan Ağır, evlerinin önündeki kalabalığı görünce oğullarının şehit düştüğünü anladı. Fenalık geçiren baba Ağır, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınırken, anne Ağır ise yakınları tarafından evlerine çıkarıldı.
Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın geçen Çarşamba günü izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi. Şehit Ağır'ın 2 katlı baba evine Türk bayrağı asılırken, Fethiye Belediyesi ise mahalleye taziye çadırı kurdu.
Sedat ÜNAL - Cavit AKGÜN/ FETHİYE (Muğla), (DHA)
(Tür: Yurt)
MUĞLA FETHİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Fethiye, Muğla, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit oldu Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUĞLA FETHİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]