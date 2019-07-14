MUĞLA FETHİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'de PKK
'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Şehit Ağır'ın 4 gün önce memleketinde izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi. Hakkari
'nin Ceylanlı Köyü ve Sütçüler
Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, bugün bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Saat 15.20 sıralarında çıkan çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düşen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın acı haberi Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Yaylada bulundukları öğrenilen ve Fethiye'nin Çalça Mahallesi Zincirli Kavak
Mevkii'ndeki ayrı ayrı araçlarla evlerine getirilen ev hanımı anne Elif Ağır ve çiftçilik yapan baba Ramazan Ağır, evlerinin önündeki kalabalığı görünce oğullarının şehit düştüğünü anladı. Fenalık geçiren baba Ağır, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınırken, anne Ağır ise yakınları tarafından evlerine çıkarıldı.
Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın geçen Çarşamba günü izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi. Şehit Ağır'ın 2 katlı baba evine Türk bayrağı asılırken, Fethiye Belediyesi
ise mahalleye taziye çadırı kurdu.
Sedat ÜNAL - Cavit AKGÜN/ FETHİYE (Muğla), (DHA
)
(Tür: Yurt)