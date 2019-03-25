Muğla Fidan Dağıtımına Yoğun İlgi

Fidan dağıtımına yoğun ilgiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımı yapıldı.

Fidan dağıtımına yoğun ilgi



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımı yapıldı. Ceviz, fıstık çamı, hünnap, servi, lavanta ve zakkumdan oluşan 6 bin fidan, etkinlikte 2 saat içinde dağıtıldı.



Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile Bodrum Orman İşletme Şefliği, Orman Haftası için Bodrum Belediye Meydanı'nda fidan dağıtım etkinliği düzenledi. Bodrumlular, dağıtıma yoğun ilgi gösterdi. Ceviz, fıstık çamı, hünnap, servi, lavanta ve zakkumdan oluşan 6 bin fidan, etkinlikte 2 saat içinde dağıtıldı. Bodrum Orman İşletme Şefi Mutlu Mercan, Orman Haftası kapsamında Bodrum ilçemizde ceviz, fıstık çamı, hünnap, servi, lavanta ve zakkumdan oluşan 6 bin fidan dağıtıyoruz. Vatandaşımıza hayırlı olsun. İnşallah kurum olarak dağıttığımız fidanlarla dünyaya bir katkı gerçekleştirmiş oluruz dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi

İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var

CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı