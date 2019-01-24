Son Dakika Haberleri: Muğla Fırtına Limandaki Teknede Hasara Yol Açtı

Muğla Fırtına Limandaki Teknede Hasara Yol Açtı

44 dakika önce

Fırtına limandaki teknede hasara yol açtıMuğla'nın Datça ilçesinde limana demirli bir tekne, fırtınanın etkisiyle büyük hasar gördü.

Muğla Fırtına Limandaki Teknede Hasara Yol Açtı, System.String[]
Fırtına limandaki teknede hasara yol açtı

Muğla'nın Datça ilçesinde limana demirli bir tekne, fırtınanın etkisiyle büyük hasar gördü.

Datça'da fırtına hayatı olumsuz etkilerken; bu sabah saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıktı. Datça Belediye Limanı'na demirli olan ABD bayraklı ve 14 metre uzunluğundaki 'Anouk' adlı fiber teknenin kıç tarafı, fırtına yüzünden beton rıhtıma çarparak büyük hasar gördü. Beton rıhtımın da zarar gördüğü olay, diğer tekne sahiplerine de korkulu anlar yaşattı. Ancak başka bir tekne zarar görmedi. Hasar gören teknenin sahibi limanda olmayınca, çevrede bulunan denizcilerden Hasan Çıplak (36) ile arkadaşları yardıma koştu. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ile limandaki denizciler, teknenin tekrar rıhtıma çarpmaması için çalışma başlattı.

Denizcilerden Hasan Çıplak, 1968 yılında yapılan balıkçı barınağı ihtiyaca cevap vermemeye başladı. Datça Belediye Limanı'ndaki mendireğin uzatılmasını istiyoruz. Özellikle misafir tekneleri bu tür rüzgarlı havalarda zarar görüyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:37 Kaynak: DHA

Anouk, Muğla, Datça, Güncel
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