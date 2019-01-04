Son Dakika Haberleri: Muğla Fırtına ve Yağış Bodrum'da Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla Fırtına ve Yağış Bodrum'da Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Fırtına ve yağış Bodrum'da hayatı olumsuz etkilediMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniylez etkili olan fırtına ve yağışlı hava ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına ve yağış Bodrum'da hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniylez etkili olan fırtına ve yağışlı hava ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle, Kumbahçe Koyunda bulunan yelkenli bir tekne karaya oturdu. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetini arttıran yağışlı hava nedeniyle ise cadde ve sokaklarda küçük çaplı su birikintileri oluştu. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtınayla birlikte Yarımadanın Güney kısmında sahil kenarlarında günlük yaşam olumsuz etkilendi. Gün boyunca 11 kilogram yağışın düştüğü ilçenin bazı koylarında ise denizin renginin dere yataklarından denize ulaşan çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndüğü görüldü.

Sağanak yağışın, Cuma ve Cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Bodrum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akom'dan İstanbul'a Uyarı Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı

Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 01:36:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Fırtına ve Yağış Bodrum'da Hayatı Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]