Muğla Fırtına ve Yağış Bodrum'da Hayatı Olumsuz Etkiledi
1 saat önce
Fırtına ve yağış Bodrum'da hayatı olumsuz etkilediMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniylez etkili olan fırtına ve yağışlı hava ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına ve yağış Bodrum
'da hayatı olumsuz etkiledi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniylez etkili olan fırtına ve yağışlı hava ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Bodrum'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle, Kumbahçe Koyunda bulunan yelkenli bir tekne karaya oturdu. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanırken, şiddetini arttıran yağışlı hava nedeniyle ise cadde ve sokaklarda küçük çaplı su birikintileri oluştu. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtınayla birlikte Yarımadanın Güney kısmında sahil kenarlarında günlük yaşam olumsuz etkilendi. Gün boyunca 11 kilogram yağışın düştüğü ilçenin bazı koylarında ise denizin renginin dere yataklarından denize ulaşan çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndüğü görüldü.
Sağanak yağışın, Cuma ve Cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:22 Kaynak: DHA
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