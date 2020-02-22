Muğla foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

24 dakika önce

Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldıMUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 5 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 5 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Köyceğiz'in Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde yaşayan Bekir Kanat, itfaiye ekiplerini arayarak köpeklerinin foseptik çukuruna düştüğünü ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan yaklaşık 1,5 metrelik çukurun içerisine giren bir itfaiye görevlisi, 5 yavru köpeği kurtararak sahibi Kanat'a teslim etti.

Kanat, köpeğini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Muğla foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:18 Kaynak: DHA
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