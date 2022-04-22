Muğla Gastronomi Buluşmaları - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Gastronomi Buluşmaları

22.04.2022 08:50
Muğla Gastronomi Buluşmaları

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan Muğla'nın zengin mutfak mirasına sahip çıkılması ve Muğla gastronomisinin hak ettiği yere gelmesi için Muğla Valiliği himayesinde düzenlenen Muğla Gastronomi Buluşmalarının ilki Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Yapılan alt yapı üst yapı ve tanıtım çalışmalarıyla Muğla'nın dört mevsim turizm hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve turizm çeşitliliğinde ülkemizin en önde gelen şehri olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı Günümüzde "deniz-kum-güneş" gibi klasik tatil anlayışının yanında bir şehrin mutfak kültürünü tanımak, tarihi dokusunu keşfetmek ve şehir ile bütünleşen mutfak unsurlarını deneyimleme gibi nedenlerle gastronomi turizminin, doğa turizmi, spor turizmi, yat turizmi, eko turizm ve agro turizm gibi alternatif turizm çeşitleriyle birlikte daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Doğasıyla ve iklimiyle bolluğun ve bereketin coğrafyası olan Muğla'nın asırlık tariflerden oluşan zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı her tarifin içinde nice güzel tat lezzet ve aromanın yanında geçmişin izlerini taşıyan hikayeleri de barındırdığını, güçlü toplum yapımızın zemininde büyük sofraları, paylaşmayı ve dayanışmayı bir yaşam biçimi olarak öğütleyen geleneksel mutfak kültürümüzün olduğunu söyledi.

Kültürümüzde yemeğin karın doyurmanın çok ötesinde bir anlamı olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı Aşında tuz ve şeker kadar duygu ve kültür de olan Muğla Mutfağının aynı zamanda eşsiz bir şifa kaynağı olduğunu belirtti.

Her bölgesi buram buram tarih kokan, antik çağlardan bu yana Leleg, Karia, Likya, Roma, Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı'ya kadar bir çok kadim medeniyetin izlerini taşıyan Muğla mutfağının olağanüstü zenginlikte olduğunu vurgulayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, bugüne kadar Muğla mutfağını tanıtarak bu zenginliği ortaya koymak için yapılan çalışmaların daha ileriye taşınacağını, bu çalışmaların koordinasyonunun sağlanması amacıyla Muğla Gastronomi Buluşmalarının düzenlendiğini, ortak akıl ve kolektif hareketle yapılacak çalışmalarla turizmin yükselen yıldızı Muğla'nın Gastronomi alanında da hak ettiği yere geleceğini ifade etti.

Muğla gastronomisinin hak ettiği yere ulaşması için yapılacak çalışmaların bir çatı altında koordinasyon içinde yapılmasının kararlaştırıldığı Muğla gastronomi buluşmalarının ilki katılımcıların önerilerini sunmaları ve yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Köyceğiz'deki turizm çalışmaları hakkında Vali Orhan Tavlı bilgilendirildi Köyceğiz'deki turizm çalışmaları hakkında Vali Orhan Tavlı bilgilendirildi

Orhan Tavlı, Gastronomi, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muğla Gastronomi Buluşmaları - Son Dakika


Son Dakika
08:49 22 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:39 22 Nisan'da güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:25 Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım
08:15 Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı
08:12 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de onlarca toplu mezar tespit etildi: Cesetler çöp kamyonlarıyla taşındı
08:08 İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını
08:06 Eylül ayında evleniyorlar: Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay kır düğünü yapacak
08:04 Kan donduran olay! Anneannesini boğarak öldürdü
07:57 Babacan'dan Diyarbakır çıkışı: Kuru kardeşlik sloganları atmıyoruz, eşit vatandaşlık diyoruz
07:51 22 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 08:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Gastronomi Buluşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement