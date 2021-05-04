Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkan adayı Fatih Bozoğlu projelerini açıkladı - Son Dakika

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkan adayı Fatih Bozoğlu, projelerini anlattı.

Başkan adayı olduğunu geçtiğimiz hafta açıklayan gazeteci Fatih Bozoğlu, bugüne kadar bazı STK'lar ile eğitim bursu verenler arasında köprü olduğunu bildirdi.

Öğrencilerin burs almasına vesile olduğunu anlatan Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak başta kendi üyelerimizin evlatları olmak üzere gençlerimize eğitim bursu sağlayacağız. Bununla beraber gazetecilik eğitimi alan başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimize de burs sağlamaya çalışacağız. Mesleğimizi yaparken karşımıza çıkan hukuki sorunlar için MGC ile birlikte gönüllü olarak hareket eden avukatlarımızla anlaşmalarımız yaptık. Gazetecilik yaparken yaşadığımız her türlü hukuki sorunlarımız için avukat arkadaşlarımız ücretsiz olarak meslektaşlarımıza destek verecekler. Böylelikle üyelerimiz gazetecilik mesleğini yaparken yanlarında hukuki desteği net olarak hissedecekler. Kanuni olarak haklarının neleri kapsadığını ilk ağızdan kişiye özel olarak öğrenebilecekler."

Bozoğlu, üyelerin sağlık hizmetlerinden belirli oranlarda indirim alarak yararlanabilmesi için görüşmelere başladıklarını belirtti.