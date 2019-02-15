Muğla Genç Çilingir Evinde Ölü Bulundu
54 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çilingirlik yapan 26 yaşındaki Şeref Dede, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde çilingirlik yapan 26 yaşındaki Şeref Dede, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Dede'ye, otopsi yapılmasına karar verildi. Marmaris'te yaşayan Şeref Dede, bu sabah telefonlarına cevap vermeyince meraklanan arkadaşları kontrol için, Beldibi
Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde Şeref Dede'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde Dede'nin öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Şeref Dede'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Dede'nin arkadaşları, cenaze evden çıkartılırken sinir krizi geçirdi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:46 Kaynak: DHA
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