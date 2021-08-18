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Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu - Son Dakika

Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu

18.08.2021 15:56
Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu, System.String[]

Türkiye Kano Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 13-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük başarı gösterdi.

Türkiye Kano Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 13-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük başarı gösterdi.

Köyceğiz'den Muğla Gençlik ve Spor Kulübü olarak toplam 20 sporcunun katıldığı Şampiyona sonunda Minik Erkekler K4 500 Metre Andaç Acar-Deha Korkut-Beren Adnan-Kaan Karahan Türkiye Şampiyonu oldu. Minik Erkekler K2 500 Metre Andaç Acar Kaan Karahan Türkiye Şampiyonu, Minik Erkekler K1 1000 ve 500 Metre Andaç Acar Türkiye 2.si olurken Minik Erkekler K1 1000 ve 500 Metre Kaan Karahan Türkiye 3'üncüsü olurken, Minik Kadınlar K1 500 ve 200 Metre Ada Toprak Türkiye 3.sü oldu ve Minik Kadınlar Kategorisinde Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye 3'üncülük kupasını aldı.

Yıldız Erkekler K1 1000 Metre Sevener Şahin Türkiye 2'ncisi, Yıldız Erkekler K1 500 Metre Sevener Şahin Türkiye 3'üncüsü, Yıldız Erkekler K2 1000 Metre Baran Aytekin- Ömer Önder Türkiye 3'üncüsü, Yıldız Erkekler K2 500 Metre Baran Aytekin-Ömer Önder Türkiye 2'ncisi, Yıldız Erkekler K4 500 Metre Baran Aytekin-Ömer Önder-Sevener Şahin Türkiye 2'ncisi, Yıldız Erkekler C1 1000-500 Metre Faruk Topçu ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Büyük Kadınlar K2 500 Metre Sena Yücedağ-Irmak Sivrikaya Türkiye 3'üncüsü oldu. Yapılan yarışlar sonucunda 10-12 Eylül 2021 tarihlerinde Çek Cumhuriyetinde yapılacak olan Uluslararası Olimpik Umutlar yarışlarına Muğla Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sevener Şahin ve Antrenör Ahmet Ufuk Özcan Milli Takıma seçilerek ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının ve Antrenör Ahmet Ufuk Özcan'ın kendilerini gururlandırdığını ifade eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Görüyoruz ki Muğla'mızda sporun birçok branşında gençlerimiz kendilerine hak ettikleri imkanlar verilince başarılı sonuçlar aldıklarını bir kez daha gösterdiler. Biz de bu başarıların devamının gelmesi ve sporcularımızın daha büyük başarılar elde etmesi için onlara elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Köyceğiz Su Sporları tesislerimizde çalışmalarını sürdüren ve büyük emekler sonucu birçok dalda Türkiye Şampiyonlukları kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Milli Takıma seçilme başarısı gösteren, Ülkemizi ve bizi uluslararası düzeyde temsil edecek olan sporcumuz Sevener Şahin ve Antrenörümüz Ahmet Ufuk Özcan gururumuz olmuştur. Kendilerini tekrar tebrik ediyor, Mili Forma altında üstün başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu
Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu
Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu
Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu

Türkiye Kano Federasyonu, Eskişehir, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu - Son Dakika Spor


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