Muğla genel haberi: Yemek bulamayan domuz sürüsü Bodrum şehir merkezine indi - Son Dakika
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Muğla genel haberi: Yemek bulamayan domuz sürüsü Bodrum şehir merkezine indi

15.10.2022 14:07

Muğla haberler: Yemek bulamayan domuz sürüsü Bodrum şehir merkezine indi Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi.

Yemek bulamayan domuz sürüsü Bodrum şehir merkezine indi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi.

Cumhuriyet Caddesi'nin boş olmasını fırsat bilen yaban domuzları, gece gündüz demeden Bodrum sokaklarında gezmeye başladı. Domuzlar dün gece aç kalınca Bodrum'un merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar indi. Aç kalan domuzlar yaprak ve ağaç parçalarını yedi. Etrafta yemek arayan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Bodrum, Muğla, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Muğla genel haberi: Yemek bulamayan domuz sürüsü Bodrum şehir merkezine indi - Son Dakika

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