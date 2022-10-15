Cumhuriyet Caddesi 'nin boş olmasını fırsat bilen yaban domuzları, gece gündüz demeden Bodrum sokaklarında gezmeye başladı. Domuzlar dün gece aç kalınca Bodrum'un merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar indi. Aç kalan domuzlar yaprak ve ağaç parçalarını yedi. Etrafta yemek arayan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Bodrum, Muğla, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Muğla genel haberi: Yemek bulamayan domuz sürüsü Bodrum şehir merkezine indi - Son Dakika

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