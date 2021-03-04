Muğla genelinde "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetimler sıklaştırılacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci"nde Muğla ve ilçelerinde normalleşme sürecine kadar denetimler 3 bin personel ile kesintisiz olarak sahada sürdürülecek.

Muğla Valiliğince Koronavirüsle mücadele seferberliği başlatıldı.

Bu çerçevede Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Muğla Valiliğinde gün boyu ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile "Yeni Dinamik Denetim Sürecinin Temel Usul ve Esasları" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda koronavirüsle mücadelede alınacak tedbirler görüşüldü.

Koronavirüsün etkisinin en düşük seviyeye indirilebilmesi için, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları ve diğer STK'larla mücadelenin güçlü bir şekilde sürdürülmesi kararı alındı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, vatandaşların bugüne kadar gösterdiği sağduyulu ve fedakarca yaklaşımın bundan sonrada aynı şekilde sürdürülmesi, temizlik, maske, mesafe prensiplerine azami düzeyde uyulması, vatandaşların topyekun mücadelesi ve gayretiyle bu salgının en kısa sürede bertaraf edilerek kentin rahat bir nefes alacağını ifade etti.

Tavlı, kontrollü normalleşme döneminde tekrardan faaliyetlerine başlayan esnafların faaliyetlerini sürdürürken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek yüzde 50 kapasite şartına uymasına özen göstermesi gerektiğini belirtti.

Muğla ve ilçelerinde normalleşme sürecine kadar denetimlerin 3 bin personel ile kesintisiz olarak sahada sürdürüleceği vurgulandı.