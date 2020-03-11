Muğla genelinde koronavirüs önlemi - Son Dakika

Muğla genelinde koronavirüs önlemi

Muğla'nın 13 ilçesindeki otogarlarda, toplu taşıma araçlarında ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hijyen çalışması başlandı.

MUĞLA - Dünyayı etkisi altına alan ve Korona Virüsü ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçenin otogarında ekipler tarafından hijyen çalışması başlatıldı.

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçede otogarlar, toplu taşıma araçları, haller ve ödeme noktalarında dezenfekte önlemleri arttırıldı. Toplu taşıma araçları 'Sağlık Bakanlığı onaylı en az yüzde 60 alkol bazlı dezenfektan' ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutuldu.

13 ilçede virüs önlemi

Turizm sezonunda 7 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlayan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'da Koronavirüs önlemleri arttırıldı. Ekipler otogarlarda bulunan bekleme noktaları, bilet satış noktaları, asansörler ve yürüyen merdivenlerde dezenfekte çalışması yaptı. Muğla'da bulunan toplu taşıma araçları 'Sağlık Bakanlığı onaylı en az yüzde 60 alkol bazlı dezenfektan' ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutuldu. Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait ödeme noktalarında bulunan bankamatiklerde de dezenfekte işlemi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde etkili olan ve tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de görünen Koronavirüs başta olmak üzere her türlü salgın hastalık riskini en aza indirmek amacıyla, yolcu hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı Menteşe otogarı başta olmak üzere tüm ilçe otogarlarının ve toplu taşıma araçlarının, kamu binalarının, hallerin dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları arttırıldı. Sefer sonunda yapılan temizlik çalışmalarında otobüslerdeki yolcu tutmaçları, koltuklar, havalandırma kapakları, cam ve metal yüzeyler yüzeye uygun ürünler ile rutin olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tedbir ve önlemleri arttırarak uygulamaya devam edeceğiz" denildi.