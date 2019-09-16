Muğla göcek'te gezi teknesi faciası 1 fransız turist öldü, 4'ü yaralı 14 kişi kurtarıldı
2 saat önce
MUĞLA Göcek'te gezi teknesi faciası 1 Fransız turist öldü, 4'ü yaralı 14 kişi kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:33 Kaynak: DHA
MUĞLA Göcek'te gezi teknesi faciası 1 Fransız turist öldü, 4'ü yaralı 14 kişi kurtarıldı
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