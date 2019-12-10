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Muğla göçmenlerin kullandığı deniz araçları bodrum'da otoparkı doldurdu
6 saat önce
MUĞLA Göçmenlerin kullandığı deniz araçları Bodrum'da otoparkı doldurdu (DRONE VE DETAYLAR)
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:08 Kaynak: DHA
MUĞLA Göçmenlerin kullandığı deniz araçları Bodrum'da otoparkı doldurdu (DRONE VE DETAYLAR)
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