Dünyaca ünlü Sedir Adası havadan görüntülendi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Sedir Adası havadan görüntülendi

03.08.2022 11:13
Dünyaca ünlü Sedir Adası havadan görüntülendi

Muğla Gökova Körfezi'nde her yıl binlerce turisti ağırlayan Sedir Adası göz alıcı güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Muğla Gökova Körfezi'nde her yıl binlerce turisti ağırlayan Sedir Adası göz alıcı güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sedir Adası altın renginde kumları ile her yıl binlerce turistin akınına uğruyor. Havadan görüntülenen ada göz alıcı ihtişamı ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelirken, gezi teknelerinin de vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor.

Adanın altın sarısı kumlarının Mısır Kraliçesi Kleopatra ile sevgilisi Romalı Komutan Antonius'un adada buluşmaları için Mısır'dan gemilerle getirildiğine inanılıyor. Sodalı suda çoğalması, ateşe tutulduğu zaman yanması ve büyüteç altında incelendiğinde hareket ediyor gibi görünmesi kumun en önemli özellikleri arasında bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan adadaki kumu korumak için doğal plaja terliklerle girmek yasak iken, denize girenlerin ise mayo ve bikinilerindeki kumları plaj dışına taşımamaları için duş almaları zorunlu tutuluyor.

(Aykut Kurt - İHA)

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Kaynak: İHA

Sedir Adası, Gökova, Mısır, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü Sedir Adası havadan görüntülendi - Son Dakika

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