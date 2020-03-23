MUĞLA Gökyüzünde çelloyla 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Gökyüzünde çelloyla 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çaldı - Son Dakika

MUĞLA Gökyüzünde çelloyla 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çaldı

6 saat önce

Gökyüzünde çelloyla 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çaldıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle 1965 rakımlı Babadağ'dan uçan Amerikalı Frederic de Wulf, gökyüzünde çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Gökyüzünde çelloyla 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çaldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle 1965 rakımlı Babadağ'dan uçan Amerikalı Frederic de Wulf, gökyüzünde çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Diş tedavisi için Amerika'nın Seattle şehrinden Fethiye'ye gelen Frederic de Wulf, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçmak istedi. Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile birlikte Babadağ 1700 metre pistine çıkan Wulf, kucağına aldığı çelloyla tandem (ikili) atlayış yaptı. Wulf, Ölüdeniz semalarında çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı.

'NE OLURSA OLSUN YÜRÜMEYE DEVAM ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ ANLATIYORDU'

Kurduğu bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Frederic de Wulf, Aşık Veysel'i ilk dinlediğinde şarkının ne kadar duygulu olduğunu hissettiğini belirtti. Yaptığı araştırmada Veysel'in mütevazi ruhununa büyük hayranlık duyduğunu anlatan Wulf, "Şarkısında dünya yolculuğunun iki kapı arasında geçtiğini, ne olursa olsun yürümeye devam etmemiz gerektiğini anlatıyordu. Bu büyüleyici bir etkiydi ve bunu ölümsüzleştirmek istedim. Bu projede bana destek olan pilotumuz Ferdi Toy'a teşekkür ediyorum" dedi.

MUĞLA Gökyüzünde çelloyla 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çaldı

Aşık Veysel Şatıroğlu, Fethiye, Babadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:39 Kaynak: DHA

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