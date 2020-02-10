Muğla görme engelli damattan eşine o benin gökkuşağım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla görme engelli damattan eşine o benin gökkuşağım - Son Dakika

Muğla görme engelli damattan eşine o benin gökkuşağım

6 saat önce

Görme engelli damattan eşine: O benin gökkuşağımMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kuaför Gamze Güzel (20) ile görme engelli Kadir Kaşlı'nın (25) dünya evine girdiği düğün, aşkın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Görme engelli damattan eşine: O benin gökkuşağım

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kuaför Gamze Güzel (20) ile görme engelli Kadir Kaşlı'nın (25) dünya evine girdiği düğün, aşkın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Davetli akınına uğrayan düğünde çift, karşılıklı davul çalarak eğlendi.

Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Kadir Kaşlı, 2013 yılında av sırasında tüfekten çıkan saçmaların gözlerine isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybetti. Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde santral görevlisi olarak çalışan Kaşlı, geçen yıl tedavi için merkeze gelen kuaför Gamze Güzel ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Kaşlı ve Güzel, evlenmeye karar verdi. Ailelerinden izin alan çift, Esenköy Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Davetli akınına uğrayan düğünde büyük coşku yaşanırken, çiftin bazı yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. 'Aşk engel tanımaz' dedirten düğünde genç çift, karşılıklı davul çalarak uzun süre oynadı.

'O BENİM GÖKKUŞAĞIM'

Damat Kadir Kaşlı, eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini söyledi. Eşinin ailesinin de engelli olduğunu anlatan Kaşlı, tüm engelleri ortadan kaldırarak dünya evine girdiklerini kaydetti. Gözlerine bir kaza sonucu kaybettiğini aktaran Kaşlı, "Eşim empati yaptı. Her insanının başına gelebileceğini söyledi. Kendi anne babası da engelli, o yüzden bu duruma alışık. Her şey yolunda. Gamze yanımda olduğu sürece hiçbir soyun yok. O benim gökkuşağım" dedi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu anlatan Gamze Kaşlı ise eşini ömür boyunca seveceğini kaydetti.

Muğla görme engelli damattan eşine o benin gökkuşağım

Fethiye, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi
İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:24:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla görme engelli damattan eşine o benin gökkuşağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]