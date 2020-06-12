MUĞLA Gülben Ergen, oğullarıyla barınağı ziyaret etti - Son Dakika

Gülben Ergen, oğullarıyla barınağı ziyaret etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kovid-19'a karşı izole yaşam süren ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, hayvan barınağı ziyaret etti. Çocuklarıyla barınak ziyaretinin fotoğrafını ise, sosyal medya hesabından paylaştı.

Pandemi günlerini Bodrum geçiren ünlü isim Gülben Ergen, oğulları Atlas, Güney ve Ares Erdoğan ile Torba Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Çocuklarıyla barınaktaki kedi ve köpeklerle ilgilenen Ergen'e, Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, eşlik etti. Çocuklarıyla barınak gezisini fotoğraflayan ve sosyal medyadan paylaşan Ergen, şu notla hayranlarına seslendi.

"Biz bugün çok güzel ve anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Sahipsiz bırakılan, eziyet gören, sokakta kalan hayvanlarımıza gittik. Gözleri görmeyen, bacağı kopan, kulakları duymayan, yeni doğum yapmış gözleri hüzünlü, sahiplenmeyi bekleyen minik canlarla tanıştık. Petshopların tümüne hayır. Barınaktan sahiplen"