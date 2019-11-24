Muğla güleda için toplandılar

Güleda için toplandılar

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesi memleketi Muğla'da sahnelenen tiyatro gösterisi ile protesto edildi. Duygusal anların yaşandığı gösteride gelinlik giyen 11 yaşındaki bir kız çocuğu dikkat çekti.

Muğla Gençlik Merkezi bünyesindeki Hayalhane 2 Tiyatro Topluluğu oyuncuları, anlamlı bir protesto gösterisine imza attı. Gruptakiler, Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen Güleda Cankel cinayetine tepki göstermek için Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldiler. Saygı duşunda bulunulmasının ardından Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan anısına Kaktüs isimli oyun bu kez Güleda Cankel için sahnelendi. Erkek ve kadınlardan oluşan 45 kişinin yer aldığı oyunda Güleda rolünde Beyzanur Altınordu isimli genç kız oynadı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Kaktüs oyununda eşinden şiddet gören temsili kadın fotoğraflarının yer aldığı sergi ve gelinlik giyen ilkokul 5. sınıf Elif Gökyer ilgi gördü.

Hayalhane 2 Oyuncuları Yönetmeni Mehmet Topbaş, "Bizim amacımız kardeşimiz, evladımız en önemlisi de bir insan olan Güleda ve onun gibi cinayete kurban giden kadınlarımızın sessiz çığlığını burada duyurmaktır. Bu olay basit bir kadın cinayeti değildir. Planlayarak, tasarlayarak gencecik bir insanın vahşice katledilmesidir. İşte, okulda, mahallede sokakta her yerde her zaman kadınlarımız için halkımızın bir arada güçlü olacağı selin önünde hiçbir engel duramayacak. Kim ne derse desin bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Şiirlerin okunmasının ardından etkinlik sona erdi.