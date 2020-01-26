Muğla güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu - Son Dakika

Güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu

Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) cinayetten 12 saat önce polis merkezindeki ifadesi yürekleri burktu. Genç kız, 'Zafer boğazımı sıktı. 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Telefonumu parçaladı. Yumruk ve tekmeyle darp etti? şekilde ifade verdiği ortaya çıktı.

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)