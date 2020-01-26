Muğla güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu - Son Dakika
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Muğla güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu

6 saat önce

Güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktuIsparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) cinayetten 12 saat önce polis merkezindeki ifadesi yürekleri burktu.

Güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu

Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) cinayetten 12 saat önce polis merkezindeki ifadesi yürekleri burktu. Genç kız, 'Zafer boğazımı sıktı. 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Telefonumu parçaladı. Yumruk ve tekmeyle darp etti? şekilde ifade verdiği ortaya çıktı.

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

Muğla güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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