MUĞLA Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

MUĞLA Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandıTÜRK edebiyatının usta şairlerinden merhum Can Yücel'in, 85 yaşında yaşamını yitiren eşi Güler Yücel, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK edebiyatının usta şairlerinden merhum Can Yücel'in, 85 yaşında yaşamını yitiren eşi Güler Yücel, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Şair, yazar ve çevirmen merhum Can Yücel'in eğitimci ve ressam eşi Güler Yücel, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Muğla'daki bir özel hastanede dün saat 11.30 sıralarında, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Üç çocuk annesi Yücel'in ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Güler Yücel için ilk tören, Eski Datça Mahallesi'ndeki evinde düzenlendi. Evin girişinde kapı önüne konulan bir masada, Can Yücel'in, eşi Güler yücel için yazdığı 'Akdeniz Yaraşıyor Sana' isimli bir şiiri ve fotoğrafı ile anı defteri yer aldı.

Evde Kur'an Kerim'in okunması ve helallik alınmasının ardından, Güler Yücel'in cenazesi Eski Datça Mahallesi'ndeki meydana getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Güler Yücel'in cenazesi, ilçe mezarlığına getirilerek, eşi Can Yücel'in anıt mezarının yanında toprağa verildi. Cenaze törenine, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) Başkanı Nevzat Metin, Yücel'in kızları Güzel Yücel Gier (60), Su Yücel (59) ve torunu Defne Gier (26) ile kalabalık bir topluluk katıldı. Yücel'in ABD'de yaşayan oğlu Hasan Yücel (62) ise koronavirüs önlemleri nedeniyle Türkiye'ye gelemediği içir cenazeye katılamadı.

Güler Yücel'in cenazesinin toprağa verilmesinden sonra, kızları Güzel Gier ve Su Yücel babaları Can Yücel tarafından Marmaris'te 50 yıl önce anneleri Güler Yücel'in için yazdığı, 'Akdeniz Yaraşıyor Sana' isimli şiiri okudu. Su Yücel daha sonra, annesinin yapmış olduğu bir resmi mezarın başına bıraktı.

Yücel'in sevenlerinden biri mezarı başında kısa bir süre kaval çaldı. Kalabalık daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

MUĞLA Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:38 Kaynak: DHA

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