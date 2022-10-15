Muğla gündem: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla gündem: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi

15.10.2022 14:20
Muğla gündem: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi

Muğla haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzların yerleşim yeri yakınlarına inerek yiyecek aradığı anlar görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzların yerleşim yeri yakınlarına inerek yiyecek aradığı anlar görüntülendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen 15 kadar domuz, karınlarını doyurmak için yiyecek aradı.

Bir süre mahallede kalan domuzlar, ağaç yapraklarını yiyerek beslendi, ardından da ormana girerek gözden kayboldu.

Domuzların bölgede beslendiği anlar kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
Kardeşinin marketine baltayla saldırdı...O anlar kamerada Kardeşinin marketine baltayla saldırdı...O anlar kamerada Muğla gündem haberleri | Bodrum'da bir kişi, kardeşine ait marketin reyonlarına baltayla zarar verdi Muğla gündem haberleri | Bodrum'da bir kişi, kardeşine ait marketin reyonlarına baltayla zarar verdi Muğla gündem haberleri: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi Muğla gündem haberleri: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi
Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:59 CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:31 Bakan Koca, 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında yaralıların son durumunu bildirdi: 5'inin durumu ciddi
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:48:14. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla gündem: Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement