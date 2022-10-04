BODRUM'DA KAYIP BELEDİYE PERSONELİ GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

BODRUM'DA KAYIP BELEDİYE PERSONELİ GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU

04.10.2022 12:00

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün gece saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan belediye personeli Tolga Yabacı (32) Sazköy Göleti'nde ölü bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün gece saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan belediye personeli Tolga Yabacı (32) Sazköy Göleti'nde ölü bulundu. Yabacı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bodrum'un kırsal Sazköy Mahallesi'ndeki gölette, bugün saat 07.30 sıralarında suda bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu fark eden

çevredekiler durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin önceki gün gece saatlerinden itibaren kendinden haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu bulunan Tolga Yabacı'ya ait olduğu belirlendi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Yabacı'nın vücudunda jandarma ve savcının yaptığı incelemede herhangi bir kesici ve delici alet yarası ile darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin tespiti için cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, en son önceki gün gece gölet yakınındaki bir bankta otururken görülen Yabacı'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ACIMIZ BÜYÜK

Tolga Yabacı'nın ölümünün ardından Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun.

YORUMLAR
500
Malta bayraklı 'Star Flyer' Bodrum Limanı'na yanaştı Malta bayraklı 'Star Flyer' Bodrum Limanı'na yanaştı Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BODRUM'DA KAYIP BELEDİYE PERSONELİ GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:23 Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Uğur Akkuş'un 20 milyon dolarlık borcunu Nihat Özdemir ödedi
14:16 Yüzlerce kişi büyük ikramiyeyi kazanınca soruşturma açılması çağrısı yapıldı
14:19 Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı
14:04 Bolu'da tedirgin eden görüntü! İçme suyu barajındaki balıklar ölüyor
14:01 İspanyol basınından bomba iddia! Lopetegui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sevilla, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor
13:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sorusu sonrası salon 'Cumhurbaşkanı' sesleriyle inledi
13:47 FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakayı ele verdi
13:50 Apple'ı üzecek gelişme! AB bütün akıllı telefonlara tek tip şarj girişi zorunluluğu getiriyor
13:38 Bakan Nebati, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi: Hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz
13:25 TOKİ'den vatandaşa "dolandırıcılık" uyarısı: Yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 14:33:29. #1.13#
SON DAKİKA: BODRUM'DA KAYIP BELEDİYE PERSONELİ GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement