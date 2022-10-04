BODRUM'DA KAYIP BELEDİYE PERSONELİ GÖLETTE ÖLÜ BULUNDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün gece saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan belediye personeli Tolga Yabacı (32) Sazköy Göleti'nde ölü bulundu. Yabacı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bodrum'un kırsal Sazköy Mahallesi'ndeki gölette, bugün saat 07.30 sıralarında suda bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu fark eden

çevredekiler durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin önceki gün gece saatlerinden itibaren kendinden haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu bulunan Tolga Yabacı'ya ait olduğu belirlendi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Yabacı'nın vücudunda jandarma ve savcının yaptığı incelemede herhangi bir kesici ve delici alet yarası ile darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeninin tespiti için cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, en son önceki gün gece gölet yakınındaki bir bankta otururken görülen Yabacı'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ACIMIZ BÜYÜK

Tolga Yabacı'nın ölümünün ardından Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun.