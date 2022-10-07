Muğla gündem haberi... Datça'da apart binası anaokulu öğrencileri için ücretsiz kiralandı - Son Dakika
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Muğla gündem haberi... Datça'da apart binası anaokulu öğrencileri için ücretsiz kiralandı

07.10.2022 18:48
Muğla gündem haberi... Datça'da apart binası anaokulu öğrencileri için ücretsiz kiralandı

Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde Kaymakamlık, anaokulu öğrencileri için 2022-2023 eğitim öğretim yılında bedelsiz apart kiraladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Kaymakamlık, anaokulu öğrencileri için 2022-2023 eğitim öğretim yılında bedelsiz apart kiraladı.

Datça Kaymakamlığı himayelerinde, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve velilerin katkılarıyla, Emecik Mahallesi'ndeki Arzu Apart Sardunya binası o bölgede yaşayan anasınıfı öğrencileri için 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında kullanılmak üzere bedelsiz kiralandı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yapılan düzenlemeyle bölgedeki ilkokul binasının düzenlenmesine karar verildiğini söyledi.

Okul öncesi çocukların yararlanmasına uygun hale getirilmesi için yapılacak tadilat ve tamiratın uzun zaman alacağı için böyle bir yöntem düşündüklerini ifade eden Çoban, çocuklarımız bu vesileyle eğitim öğretimden geri kalmayacaklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar da yapılan çalışmayla çocukların günlük 40 kilometrelik yolculuk yapmasının önüne geçtiklerini anlattı.

Bu durumun minik öğrencilerin gelişimini olumsuz etkileyeceği taşımanın da ailelere maliyetli olacağını göz önünde bulundurduklarını da dile getiren Başar, bu nedenle böyle bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.

Durumdan oldukça memnun olan veliler de Kaymakam Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Başar ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Kaymakamlık, Hisarcık, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem haberi... Datça'da apart binası anaokulu öğrencileri için ücretsiz kiralandı - Son Dakika

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