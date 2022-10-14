Ölüdeniz Mahallesi 'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1700 metre yükseklikteki pistinden atlamaya hazırlanan Rytis Grendelis (37) hazırlıkların ardından yamaç paraşütüyle kalkış yaptı. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen Grendelis, pistten aşağıya yuvarlanarak, yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Grendelis, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırılan Grendelis'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ölüdeniz Mahallesi, Litvanya, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla 3. sayfa haberleri: Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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